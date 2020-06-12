محافظ أسيوط يترأس اجتماع مناقشة الخطة الاستثمارية الجديدة 2020/2021

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماع مناقشة الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي الجديد 2020 / 2021 للتأكيد على وضع مشروعات خدمية وفقًا للاحتياجات بكل مركز وحى لتشمل كافة القطاعات الخدمية الهامة خاصة التي تمس المواطن مباشرة.

وشدد على المتابعة المستمرة لمشروعات الرصف الجاري تنفيذها بالقرى والمراكز ونهوها في المواعيد المقررة مسبقًا طبقًا للجدول الزمني دون تأخير أو تقاعس فضلا عن المتابعة الدورية لهذه المشروعات كل في نطاقه وتقديم سبل الدعم الممكنة وإزالة المعوقات التي قد تقف أمام عملية التنفيذ وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة ووكلاء الوزارة المعنيين ورؤساء المراكز والأحياء

وفي بداية الاجتماع رحب محافظ أسيوط بالسكرتير العام الجديد اللواء دكتور حسين الجندى متمنيًا له مزيد من التقدم والنهوض بمهام منصبه الجديد وتطوير منظومة العمل بالجهاز الإدارى للمحافظة.

وكلف محافظ أسيوط خلال الاجتماع السكرتير العام بالإشراف على وضع مشروعات الخطة الاستثمارية مع رؤساء المراكز والأحياء ومراجعة المقترحات والمتابعة المستمرة لمعدلات ونسب التنفيذ كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بإزالة كافة التعديات والمخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى ونجوع ومراكز وأحياء المحافظة دون تقاعس أو تهاون فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإحالتهم للنيابة العسكرية عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ" طبقاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لقطع الطريق أمام المستغلين للظروف التي تمر بها البلاد والتركيز في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

وفى سياق متصل وجه المحافظ بمواصلة أعمال وحملات الرش والتطهير بالكلور لكافة المنشآت والمصالح الحكومية والخاصة والأحياء والمراكز والمدن والمديريات وبمشاركة وتكاتف كافة الجهات لإنجاز التكليفات والمهام بدقة واتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وإتباع إجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة مشدداً على عمليات النظافة ورفع القمامة والمخلفات وإزالة الأتربة من أماكن تجمعها ورصف وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة خاصة بالقرى والنجوع والمراكز لتسهيل النقل والانتقال بين القرى والمراكز والمدن للمواطنين.

ووجه بضرورة المتابعة والمرور الدوري بحملات مكثفة على المديريات والإدارات الخدمية للاطمئنان على سير العمل بها ومدى جودة الخدمة المقدمة للمواطن مؤكداً على بذل مزيد من الجهد في الملفات والقطاعات المختلفة خاصة ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء فضلًا عن أعمال الرصف وإصلاح البلدورات والأرصفة المتهالكة وإصلاح وتغيير كشافات الإنارة غير الصالحة للطرق والشوارع والالتزام بالمواعيد المحددة في تنفيذ الخطة الاستثمارية بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة النظافة والتخلص الآمن من المخلفات ورفع وإزالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق والعمل على تعظيم موارد كل مركز والاستفادة من الامكانيات المتاحة.