محافظ أسيوط يلتقي أسر بعض الشهداء ويعلن دعمه الكامل لهم

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، دعمه الكامل لأسر شهداء رجال القوات المسلحة، والشرطة مصدرًا تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء بتلبية طلباتهم ومساعدتهم على مواجهة ظروف الحياة تخليدًا لذكرى الشهداء ولتضحياتهم بأرواحهم في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

جاء ذلك، خلال لقائه أسرة الشهيدين البطل المجند "محمد كامل عبدالمنعم عبدالحكيم" ابن مركز منفلوط والبطل المجند "أبوالليل أحمد أبوالليل" ابن مركز ديروط وذلك بمكتبه بالديوان العام للمحافظة بحضور مدحت القاضي رئيس مركز ومدينة ديروط وحسام محمدين رئيس مركز ومدينة منفلوط.

واستمع محافظ أسيوط خلال اللقاء إلى طلبات أسر الشهداء موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بتلبية طلبتهم ومساعدة أبناءهم في ايجاد فرصة عمل لهم بالقطاع الخاص.

وقال محافظ أسيوط، إن ذكرى شهدائنا خالدة على مر الزمان لأنهم سطروا بدمائهم الذكية أروع أمثلة للتضحية والدفاع عن أمن وإستقرار مصرنا الغالية مؤكدًا وقوف الشعب المصرى خلف قيادته السياسية والقوات المسلحة والشرطة في تأدية رسالتهم لمواجهة الإرهاب والحفاظ على أرض الوطن وأمن واستقراره معلنًا تقديم كافة الدعم لأسرة الشهداء سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد شهدائنا بواسع برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان وأن يحفظ مصر وشعبها وجنودها الأبطال من كل مكروه وسوء.