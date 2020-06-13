حلا شيحة في عيد ميلاد مربية أطفالها: فتاتي الكينية الرائعة

حرصت الفنانة حلا شيحة، على تهنئة مربية أطفالها والتي تدعى راشيل بعيد ميلادها الـ 34، واصفة إياها بأنها ليست مربية ولكنها أحد أفراد أسرتها.

وكتبت "حلا"، عبر حسابها على "إنستجرام"، موجهة رسالة لمربيتها "شكرًا على كل حاجة، واعتنائك بنا، امرأة كينية من أفريقيا رائعة وبمثابة أخت لي".

وتابعت: أفصحوا عن حبكم للمربيات الذين يشاركوا معكم كل شيء، شكرا لك ياراشيل فتاتي الكينية الرائعة، ولا يهم إذا كان لون بشرتك أبيض أو أسود.

وظهرت حلا شيحة، في موسم رمضان 2020، بمسلسل خيانة عهد، للمخرج سامح عبدالعزيز، أمام يسرا، جومانة مراد، بيومي فؤاد، عبير صبري، خالد سرحان.