الولايات المتحدة تتجاوز 2 مليون إصابة بكورونا

أظهرت إحصائيات نشرتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم، أن عدد الإصابات بوباء كورنا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة تجاوز حاجز الـ2 مليون إصابة.

وقالت الجامعة الأمريكية، إن الحصيلة الإجمالية للجائحة بالولايات المتحدة ارتفعت بذلك إلى 2000464 إصابة و112924 حالة وفاة.

وكانت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أظهرت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 17376 إصابة مؤكدة و 950 حالة وفاة نتيجة كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وفي روسيا، أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة الوباء، تسجيل 53 وفاة جديدة بين مصابي كورونا المستجد في موسكو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبلغت حصيلة الوفيات، في روسيا 6 آلاف و358 حالة حتى أمس الأربعاء، بينما تعافى نحو 253 ألف حالة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم.

وأشار المركز الروسي، إلى أن إجمالي المصابين بلغ 493 ألف حالة ، منهم 199 ألف في موسكو.

الصين تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا..واليابان تخطط لتخفيف قيود السفر المفروضة

آسيويا، أعلنت اللجنة الصحية الوطنية في الصين تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا المستجد، جميعها لأشخاص وافدين من الخارج.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن اللجنة أن هناك 4 من بين تلك الحالات لم تظهر عليهم أعراض مرضية.

وسجلت الصين 83 ألفا و57 حالة إصابة مؤكدة حتى الآن وبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 4634 حالة.

وفي اليابان، تخطط السلطات، لتخفيف قيود السفر المفروضة من خلال السماح لما يصل إلى 250 مسافرا أجنبيا يوميا من أستراليا ونيوزيلندا وتايلاند وفيتنام بدخول البلاد، وذلك وفقا لما أعلنه مصادر حكومية اليوم.

وفي كوريا الجنوبية، قالت السلطات، اليوم، إنها سجلت 45 إصابة جديدة بكورونا المستجد في تراجع للحصيلة اليومية رغم استمرار رصد حالات مرتبطة بعدوى جماعية في العاصمة "سول" وضواحيها.

ونقلت وكالة "يونهاب"، الكورية الجنوبية للأنباء عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها القول في بيان، إن الإصابات الجديدة ترفع الحصيلة الإجمالية للجائحة إلى 11947 حالة.

وأشارت المراكز الكورية -بشأن حالات الوفاة- إلى أنه لم يتم تسجيل اي وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية لتستقر حصيلة الضحايا عند 276 حالة.

من جانبه،أعرب وزير الصحة بكوريا الجنوبية "بارك نونج -هو"، عن قلقه من إمكانية زيادة عدد حالات الإصابة مرة أخرى على خلفية الانتشار المستمر في العدوى الجماعية في منطقة العاصمة نظرا لارتفاع الكثافة السكانية الحضرية والحركة المرورية.

الهند: تسجيل 9996 حالة إصابة جديدة بكورونا

وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 9996 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد و357 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد بلغ 286 ألفا و579 حالة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 8102 حالة.

وفي أفغانستان، أعلنت وزارة الصحة العامة، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 22143 حالة.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم، أن عدد المتعافين بلغ 2975 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 405 حالات

أوروبيا، سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 555 إصابة جديدة، لترتفع حصيلة المصابين إلى 185 ألفًا و416 حالة.

وأوضح معهد "روبرت كوخ"، أن السلطات الصحية سجّلت 26 وفاة خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8755 حالة، مشيرًا إلى تعافي 400 حالة، ليصل عدد المتعافين إلى 171 ألفًا و200 حالة

وفي إيطاليا، استدعى القضاء، رئيس الوزراء جوزيبي كونتي للاستماع لإفادته حول طريقة إدارته لتفشي الوباء الذي تسبب بوفاة أكثر من 34 ألف شخص في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أن القضية التي يريد القضاة الاستماع فيها لكونتي تتعلق بالتأخر في إنشاء "منطقة حمراء" تشمل مدينتين تضررتا كثيرا من الوباء حيث تتبادل الحكومة المركزية ومسؤولو منطقة لومبارديا المسؤولية عن هذا التأخر الذي أدى لأثر كارثي وارتفاع عدد الوفيات وانتشار فيروس كورونا المستجد فيها.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 235763 حالة وهي سابع أعلى حصيلة للإصابات في العالم وسجلت إيطاليا، أمس الأربعاء، 71 حالة وفاة جراء كورونا المستجد وبلغ إجمالي الوفيات 34114 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السورية الرسمثية "سانا".

إفريقيا، تجاوزت حصيلة الإصابات بكورونا المستجد في القارة، أمس الأربعاء، عتبة الـ200 ألف حالة مؤكدة.

وأكد الفرع الإفريقي في منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن عدد الحالات بلغ 201157 إصابة مؤكدة على الأقل، بما في ذلك 5486 حالة وفاة وأكثر من 90 ألف حالة شفاء.

ويعود أكبر عدد من الإصابات في القارة الإفريقية إلى جمهورية جنوب إفريقيا، 52991 إصابة مؤكدة وتليها مصر 35444 إصابة ونيجيريا 13464 إصابة والجزائر 10382 إصابة وغانا 10201 إصابة.

وتصدر مصر قائمة الدول الإفريقية الأكثر تضررا بكورونا المستجد من حيث عدد الضحايا بـ1271 وفاة، وتليها جنوب إفريقيا 1162 وفاة والجزائر 724 وفاة والسودان 372 وفاة ونيجيريا 365 وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا".

وسجلت دولة سيراليون، 23 إصابة جديدة بكورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1025 إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت وزارة الصحة في سيراليون في بيان، أمس الأربعاء، إن عدد المتعافين ارتفع إلى 621 حالة، مشيراً إلى عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 50 شخصًا.

من جانبه، أعلن الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، أن بلاده تجهز مستشفى ميداني بسعة 40 ألف سرير في ستاد نامبول في العاصمة "كمبالا"، لمرضى كورونا المستجد.

وأكد موسيفيني، أن وزارة الصحة كانت تخطط في البداية لإنشاء 9000 سرير ولكنه أمر بزيادة الطاقة الاستيعابية.

وسجلت أوغندا حتى الآن 657 حالة إصابة مؤكدة بكورونا المستجد.

وأضاف موسيفيني، أن بلاده تمكنت من منع الوفيات المرتبطة بالفيروس، محذرا من أنه مع زيادة الأعداد فقد يكون هناك وفيات، وانتقد الرئيس موسيفيني بعض الناس لعدم اتباع اللوائح المتعلقة بالتباعد الاجتماعي من خلال حضور الجنازات وحفلات الزفاف.

وأشار موسيفيني، إلى أن وقف انتقال الفيروس من المجتمع يحتاج من الجميع توخي الحذر والبقاء في المنزل إذا لم يكن لديهم شيء مهم للقيام به.

البرازيل: تسجيل 1274 حالة وفاة جديدة بكورونا.. ليرتفع الإجمالي إلى 39680

وفي أمريكا الجنوبية، أعلنت البرازيل، تسجيل 1274 حالة وفاة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع مجمل وفياتها إلى 39680، في ثالث أعلى معدل وفاة بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

ورصدت السلطات الصحية البرازيلية، 772416 حالة إصابة مؤكدة بعد تسجيل 32913 حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ثاني أعلى عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وسجلت المكسيك 4883 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 129 ألفا و184 إصابة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة المكسيكية، أمس الأربعاء، أنه تم تسجيل 708 وفيات أيضا ليصل الإجمالي بذلك إلى 15 ألفا و357 شخصا.

وهناك 19897 حالة إصابة نشطة مؤكدة و53608 حالات اشتباه، و186570 حالة أكدت السلطات سلبية نتائج تحاليلها.