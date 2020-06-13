"السكة الحديد": وصول 40 جرارا أمريكيا جديدا خلال الشهر الجاري

أنهت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جميع استعداداتها النهائية لاستقبال 40 جرارا أمريكيا جديدا تصل إلى ميناء الإسكندرية، خلال شهر يونيو الجاري؛ ليرتفع عدد الجرارات الموردة ضمن صفقة 110 جرارات إلى 70 جرارا، ضمن خطتها لتحديث وتطوير جرارات السكة الحديد.

وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات تحديث منظومتها الأساسية من حيث تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، مؤكدا أن الهيئة استلمت نحو دفعتين من توريد الجرارات الأمريكية الجديدة، الأولى تضم 10 جرارات، والثانية 20 جرارا، على أن تصل الدفعة الثالثة خلال ساعات وعددها 20 جرارا، فيما جرى شحن الدفعة الرابعة بحرا من أمريكا بداية الشهر الجاري وتضم 20 جرارا أيضاً، على أن تصل باقي الدفعات تباعا.

وأضاف رسلان، لـ"الوطن"، أن صفقة الجرارات تشمل تصنيع وتوريد 110 جرارات وإعادة تأهيل عدد 81 جرارا وإجراء الصيانة وتوريد قطع الغيار اللازمة لها لمدة 15 سنة تبلغ قيمتها 602.05 مليون دولار، ويمولها بنك تنمية الصادرات الكندى في صورة قرض ميسر، مشيراً إلى أنه يجرى حاليا إعادة تأهيل 81 جرارا جنرال إليكتريك داخل ورشة التبين للسكك الحديدية بالقاهرة، حيث تشمل الصفقة تطوير أيضا هذه الورش، بالتوازي من أعمال توافد الجرارات الجديدة.

وأفاد رئيس السكة الحديد، بأنه جرى التعاقد على توريد 50 جرارا جديدا وتحديث 50 جرارا وإجراء عمرة لـ41 جرارا مع شركة PRL الأمريكية وعقد صيانة لـ141 جرارا لمدة 15 سنة بتكلفة 466 مليون دولار، لافتا إلى أنه جرى التعاقد على توريد 6 قطارات ركاب جديدة مع شركة تالجو الإسبانية بقيمة 126 مليون يورو في إبريل 2019، إضافة إلى عقد صيانة شامل لقطع الغيار لمدة 6 سنوات بعد سنتين ضمان ومن المقرر وصول أول قطار جديد في مارس 2021.

وأشار إلى أن رئيس السكة الحديد، جرى الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير 90 عربة إسباني بورش كوم أبو راضي للسكك الحديدية، كما التعاقد على تصنيع وتوريد 140 عربة نقل بضائع مع الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة 544 مليون جنيه، إضافة إلى إنهاء الأعمال المدنية لـ693 مزلقانا والتطوير الشامل بتركيب نظم التحكم والتشغيل لـ435 مزلقانا منها بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

وأشار رسلان، إلى أنه جرى الانتهاء من تطوير وتحسين وصيانة 167 محطة سكة حديد بتكلفة إجمالية 700 مليون جنيه، موضحًا أنه التعاقد لتوريد 4 ماكينات جديدة لهندسة السكة بقرض نمساوي قيمته 8.5 مليون يورو.