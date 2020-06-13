الأقصر تسلم 6 آلاف و304 عمال منحة العمالة غير المنتظمة

أكد عبده هاشم، وكيل وزارة القوى العاملة بالأقصر، أن المديرية قامت بمتابعة أعمال صرف المنحة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تقدر بـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، من خلال 17 فرعا للبنك الزراعي و40 منفذًا لمكاتب البريد، حيث تم صرفها لنحو 6 آلاف و304 عمال، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 11 مايو الماضي بإجمالي مبلغ 31 مليونا و520 ألف جنيه.

وأوضح مدير المديرية، أنه تم تنفيذ توجيهات الوزير بما يخص تصنيع وإنتاج كمامات الوقاية الطبية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم التواصل مع بعض الجهات المتخصصة لتوريد المواد اللازمة لتصنيعها والتي ستتم في وحدات التدريب المتنقلة التابعة للوزارة، فضلا عن صرف جميع مستحقات المتدربين في الدورات السابقة وعددهم 60 متدربا.

وأشار إلى أن المديرية قامت من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 154 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص.