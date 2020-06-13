بـ25 مليون جنيه.. رصف 27 طريقا بمركز أبوحمص بالبحيرة

وجهت محافظة البحيرة، بالمتابعة المستمرة واليومية لمشروعات الخطة الاستثمارية التي تتم بالمدن والقرى على مستوى المحافظة، ومنها أعمال الرصف وتمهيد الطرق غير المرصوفة، وسرعة إنهاء الأعمال في برنامجها الزمني المحدد.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص، برئاسة المهندس سعدالله رشوان، بمتابعة الأعمال والمراحل النهائية من مشروعات الرصف بالمدينة والقرى، حيث تم إدراج 27 طريق بالخطة الاستثمارية 2019 / 2020 بإجمالي طول 24 كم بالمدينة والوحدات المحلية القروية، وبلغت إجمالي تكلفتها حوالي 25 مليون جنيه.

ويُجرى حاليًا العمل على إحلال وتجديد طريق أبوحمص/أبو هواش، بطول 12.5 كم، وبعرض 8 أمتار، وبإجمالي تكلفة 26 مليون جنيه، بداية من التوسيلي حتي كوبري عاشور، تنفيذ مديرية الطرق.