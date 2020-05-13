رصف طرق وحملات نظافة في فترة الحظر بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الحملات التي تنفذها الوحدات المحلية، في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بمراكز المحافظة، بضرورة تنظيم حملات النظافة، وحملات إزالة التعديات بالبناء المخالف للقانون، وتنفيذ أعمال الرش والتطهير للمنشآت والقطاعات الخدمية، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، مؤكدا على ضرورة استغلال فترة حظر تنقل المواطنين لإنجاز تلك الأعمال.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا، حملات النظافة والتطهير وصيانة أعمدة الإنارة بقرى صفط الخمار ودمشير، والبرجاية وتلة، وبني محمد سلطان ونزلة حسين، وتم رفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة المحلية، بالإضافة إلي فض سوق دمشير، كما تم إزالة ٣ حالات تعدى بمساحة ٢٠٤ متر مربع ائتمان زراعي بالبرجاية، ووقف أعمال تشطيب واجهة منزل مخالف بقرية دماريس والتحفظ على الشدة الخشبية.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، حملات النظافة وأعمال الرش والتطهير والتعقيم، والتي شملت قرية بني عبيد وإتليدم، وتم رفع القمامة والمخلفات الصلبة بطريق مصر أسوان الزراعي، وشوارع ومدارس إتليدم، ومن الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية لقري المركز غربا.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز العدوة، أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة خلال فترة حظر تنقل المواطنين، بقرى المركز، شملت قرية الشيخ مسعود، وصيانة أعمدة الإنارة بقرية بني عامر، وتم متابعة صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة بمكتب عطف حيدر.