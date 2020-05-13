رصف طرق وحملات نظافة في فترة الحظر بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
03:39 م | الأربعاء 13 مايو 2020
تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الحملات التي تنفذها الوحدات المحلية، في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بمراكز المحافظة، بضرورة تنظيم حملات النظافة، وحملات إزالة التعديات بالبناء المخالف للقانون، وتنفيذ أعمال الرش والتطهير للمنشآت والقطاعات الخدمية، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، مؤكدا على ضرورة استغلال فترة حظر تنقل المواطنين لإنجاز تلك الأعمال.
ونفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا، حملات النظافة والتطهير وصيانة أعمدة الإنارة بقرى صفط الخمار ودمشير، والبرجاية وتلة، وبني محمد سلطان ونزلة حسين، وتم رفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة المحلية، بالإضافة إلي فض سوق دمشير، كما تم إزالة ٣ حالات تعدى بمساحة ٢٠٤ متر مربع ائتمان زراعي بالبرجاية، ووقف أعمال تشطيب واجهة منزل مخالف بقرية دماريس والتحفظ على الشدة الخشبية.
وتابعت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، حملات النظافة وأعمال الرش والتطهير والتعقيم، والتي شملت قرية بني عبيد وإتليدم، وتم رفع القمامة والمخلفات الصلبة بطريق مصر أسوان الزراعي، وشوارع ومدارس إتليدم، ومن الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية لقري المركز غربا.
كما واصلت الوحدة المحلية لمركز العدوة، أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة خلال فترة حظر تنقل المواطنين، بقرى المركز، شملت قرية الشيخ مسعود، وصيانة أعمدة الإنارة بقرية بني عامر، وتم متابعة صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة بمكتب عطف حيدر.