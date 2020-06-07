بتكلفة 12 مليون جنيه.. اعمال رصف ورفع كفاءة طرق بالمدينة الجديدة بالقنطرة

أعلن اللواء عمر إدريس رئيس مدينة القنطرة شرق، تفقد بعض الشوارع التي سوف يتم رفع كفاءتها وتمهيدا لرصفها بعد التنسيق مع جميع القطاعات، ومنها مياه صرف، وكهرباء وإتصالات، وجميع المصالح الخدمية للتأكد من ان ليس لها اعمال في هذة الشوارع وجاري الآن تركيب البلدورات وصب الأرصفة وسيتم الرصف فورالانتهاء من هذة الاعمال، وتبلغ المساحة التي سيتم رصفها حوالي 4.5 كيلومتربتكلفة 12 مليون جنيه ويقوم بهذة الاعمال جهاز التعمير.

وأكد رئيس المركز والمدينة علي ضرورة سرعة إزالة الإشغالات والتعديات علي الأرصفة.

كما تابع رئيس المركز والمدينة الحملة التموينية بالمدينة القديمة حيث تم المرور علي محلات قطع الغياروالتأكد من شهادة المنشأ لقطع الغيار وتم المرور علي محلات البقالة والتأكد من إعلان الأسعار علي السلع والتأكد من تاريخ صلاحية السلع، كما تم التأكيد علي أصحاب المحلات علي ضرورة ارتداء الكمامات وتوفير براميل أوصندوق خاص بالقمامة أمام كل محل أي ان كان نشاطه، وذلك بمعرفة صاحب المحل ويتم التخلص من القمامة أول بأول وتطهيرالصندوق، وذلك تنفيذ لقرار اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بالإضافة إلى أعمال تطهير ورش المساجد ضد الحشرات بالمدينة الجديدة وذلك بالتنسيق بين الوحدة المحلية وإدارة الأوقاف والإدارة الصحية قسم الملا ريا ، وإزالة الإشغالات بالمدينة القديمة من أمام المحلات ومن علي الأرصفة والتي قام بها قسم الإشغالات، وأشرف على الحملة، أحمد الإسنازى نائب رئيس المدينة والمهندس محمد على سكرتير المدينة والمهندس سامي النخلاوي مدير قسم البيئة وعادل وديع مدير المراقبة بإدارة التموين.