حملة أمنية مكبرة تسفر عن ضبط أكثر من 2500 كمامة مجهولة المصدر بحوزة باعة جائلين بالإسكندرية

فى ضوء الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" .. وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين.. فقد قامت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ، والجهات المختصة بحملة أمنية مكبرة إستهدفت بائعى الكمامات الجائلين (بميدان محطة مصر ، ومنطقة المنشية ) لقيامهم ببيع كمامات مجهولة المصدر وبدون بيانات تجارية وغير مطابقة للمواصفات القياسية إستغلالاً لحاجة المواطنين لهذه السلعة فى تلك الآونة.

أسفرت جهودها عن ضبط (2649) كمامة مجهولة المصدر وبدون بيانات تجارية بحوزة (6 أشخاص من الباعة الجائلين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.