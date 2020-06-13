هل النساء أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟.. مستشار أوبئة يوضح

قال الدكتور عادل البلبيسي مستشار الأوبئة بالشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية، إن انتهاء جائحة كورونا متوقف على أمرين الأول هو توفر لقاح، لافتا إلى أن أكثر المتفائلين يتوقع التوصل له في نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.

وأضاف "البلبيسي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، على قناة extra news، أن هناك مئات الشركات تعمل على إيجاد لقاح، مشيرا إلى أن الأمر الثاني فهو في حالة توفر لقاح كيف سيتم توزيعه على جميع أنحاء العالم بالتساوي؟ متوقعا أن تكون الأولوية للدول الأوروبية وأمريكا بينما دول العالم الثالث ستكون في نهاية القائمة.

وأوضح أن منظمة الصحة دعت أنه في حالة توفره يجب أن يكون سلعة للجميع وهي دعوة للعالم أجمع، مشيرا إلى أن العالم يسارع لإيجاد علاج للفيروس والكثير من مراحل التجارب السريرية ستختصر، وأن صنع أي لقاح يحتاج إلى من 5 إلى 10 سنوات، موضحا أن التحورات التي تظهر لكورونا بسيطة ولن تكون عائق في إنتاج اللقاح، مؤكدا أن مخبرات العلوم أصبحت متطورة جدا، ويجب على الدول التضامن لإنتاج لقاح في نهاية العام.

وردا على سؤال هل النساء أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا عن الرجال، رد قائلا إن مثل تلك الأحاديث خاطئة حتى وإن صدرت تلك الدراسات من مصادر موثوقة، "للأسف فيه كثير من الدراسات تظهر من أماكن غير موثوقة ويمكن أن تجرى على عدد قليل من الأشخاص".

وأشار إلى أنه عند ظهور الفيروس خرجت دراسات تتحدث أن صغار السن غير معرضين للإصابة بكورونا ووجدنا أن الجميع معرض للإصابة والحديث عن هدا الموضوع لا يهم المواطنين بصورة الرئيسية، لكن ما يهمهم الإجراءات الوقائية للإصابة بالمرض: "أعتقد أن كثير من المعلومات التي كانت سائدة عن الفيروس في بداية انتشاره تغيرت الآن نظرا لأنه فيروس جديد والعالم لحد الآن يتعلم".