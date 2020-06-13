"مستثمري أكتوبر": خصومات 60% للتحاليل وعلاج كورونا للعاملين بالمصانع

تستعد جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر لتوفير بروتوكول العلاج، الذى أقرته وزارة الصحة لمكافحة تفشى فيروس كورونا للعاملين بالمصانع وتوسيع دائرة الاشتباه لتجنب العدوى وتجنب تعطيل المصانع خلال الأسابيع المقبلة.

قال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، بأن مصر تدخل تدريجيا مرحلة تعايش مع الوباء والالتزام بكافة أدوات الحماية، ما يتطلب على المجتمعات الصناعية والإنتاجية توفير كافة وسائل مكافحة العدوى منعا لانتشارها وتوسيع دائرة الاشتباه لانحصار المرض.

وأوضح بأن إجمالي عدد العاملين بمصانع السادس من أكتوبر يقترب من 350 ألف عامل، وتم توقيع بروتوكول مع بعض معامل التحاليل الطبية بخصومات تقترب من 60% لهم، بالإضافة إلى دراسة توفير بروتوكول علاج وزارة الصحة للحالات المصابة والمشتبه بهم ستمنح لهم بموجب كارنيه عضوية جمعية مستثمري أكتوبر.

من ناحية أخرى، اهتمت الجمعية منذ بداية الأزمة على توفير كافة وسائل الحماية الشخصية من كمامات وجوانتيات ومعقمات لكافة العاملين بالمصانع حيث تعتبر الجمعية وسيطا بين الجهات المنتجة لهذا الأدوات وكافة العاملين بسعر التكلفة فقط.