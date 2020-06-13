شقيق طبيب الامتياز شهيد كورونا يروي آخر لحظات حياته:لم يتردد في التطوع

قال الدكتور محمد أشرف الجمل، شقيق أول شهيد متطوع لمواجهة فيروس كورونا، إنَّ الأسرة انتهت منذ قليل من إجراءات دفن جثمان الشهيد في مدافن الأسرة بالخانكة محافظة القليوبية، وفقًا للإجراءات الإحترازية، التي حددتها وزارة الصحة ووحدة الطب الوقائي.

شقيق شهيد كورونا: يحب العمل التطوعي منذ طفولته

وأضاف شقيق شهيد كورونا، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنَّ الشهيد كان أكبر إخواته سنًا، ويدرس الطب السنة السادسة طب مصر للعلوم والتكنولوجيا، ويحب العمل التطوعي منذ طفولته في الجمعيات الخيرية والأهلية لمساعدة المحتاجين، وعند فتح باب التطوع لمواجهة فيروس كورونا، لم يتردد لحظة في ذلك.

شقيق الشهيد: أخي تطوع في مستشفى مدينة نصر.. وعزل نفسه منزليا بعد التقاطه العدوى

وتابع شقيق الشهيد، أنَّ الراحل تطوع في مستشفى مدينة نصر، وعند التقاطه العدوى عزل نفسه منزليًا 4 أيام وبعد تدهور حالته تمّ نقله للرعاية المركزة بمستشفى النيل في القليوبية بمساعدة من نقابة الأطباء، ومتابعتها للحالة حتى توفاه الله.

وكانت النقابة العامة للأطباء نعت طبيب الامتياز الشهيد، مؤكّدة أنَّ الفريق الطبي البطل الحقيقي في مواجهة أزمة كورونا، ومازالت تضحياته متوالية، داعية الله أنَّ يغفر للشهيد ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.