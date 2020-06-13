نائب يطالب القوى السياسية بمساندة السيسي في ملفي ليبيا وسد النهضة

دعا الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، قوى المجتمع المدني والأحزاب والنقابات إلى إعلان مساندة القيادة السياسية فيما تتخذه من إجراءات بشأن تطورات الأحداث فى ليبيا وسد النهضة.

وأكد أبوالعلا، في بيان له، أن الدولة المصرية تواجه تهديدات خطيرة تمس أمنها القومي وهو أمر يتطلب إظهار وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية ومؤازرتها للقيادة السياسية، مشيرا إلى أن التدخلات الخارجية في ليبيا مجرمة بنصوص القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.

وشدد على أن الشعب المصري لا يمكن أن يقبل بالعبث بأمن المنطقة من خلال استقدام ميليشيات إرهابية وتوظيفها في الصراع الليبي، مؤكدا أن المسؤولية التاريخية لمصر هي التي دفعتها لإصدار إعلان القاهرة الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار واستئناف مسار العملية السياسية في ليبيا، مشددا على أن أمن ليبيا هو جزء من أمن مصر.

وأعرب أبوالعلا عن ثقته في الخطوات التي تتخذها القيادة السياسية لتسوية أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل من الثوابت التي لم يقبل أي مصري المساس بها.