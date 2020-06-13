رئيس جامعة الأقصر يتابع تركيب بوابات التعقيم بالكليات

تفقد الدكتور بدوي شحات، رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، الكليات المختلفة بالجامعة والمدن الجامعية، ذلك للاطمئنان على عملية تركيب بوابات التعقيم المصنوعة من الصلب والمدهونة بدهان إلكتروستاتيك، والمزودة بعدد 4 رشاشات تعقيم، وذلك قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية.

جاءت تلك الجولة لرئيس جامعة الأقصر، في إطار حرص الجامعة على سلامة وصحة طلابها أثناء تأدية امتحانات نهاية العام، ومن جانبه أكد رئيس الجامعة على مراعاة أقصى درجات الدقة والجودة في عملية التعقيم، وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب أثناء فترة الامتحانات.