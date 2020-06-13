مدينة زويل تتبرأ من باحث ادعى إنتاج علاج لكورونا: مفصول من الجامعة

قال شريف فؤاد المستشار الإعلامي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إنه لا توجد أي صلة بين المدينة والباحث المدعي إنتاجه علاج فعال لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من خلال استخدام بخاخ من النانو فضة عن طريق الأنف.

وأضاف فؤاد، لـ"الوطن"، أن المدعي تم فصله بعد 6 أشهر من التحاقه بالمدينة منذ عامين، عندما تقدم للعمل كباحث بمركز علوم المواد النانوميترية تحت إشراف الدكتور إبراهيم الشربيني رئيس المركز، بسبب سوء سلوكه، قائلا: "اشتغل مع الدكتور الشربيني يقوم بالتدريب، وكذلك للعمل مع الدكتور إبراهيم الشربيني بمكافأة، وفصل ورفض وجوده في المدينة لسوء سلوكه وعدم التزامه بأخلاقيات وقواعد البحث العلمي، والمدينة ليست لها علاقة بالطالب من قريب أو بعيد".