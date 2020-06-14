رئيس مدينة الأقصر يتفقد إنجازات مستشفى شفاء الأورمان

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، العميد أيمن الشريف، رئيس مجلس مدينة الأقصر، بهدف تقديم الدعم اللازم لصالح مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج بالمجان داخل المستشفى.

واستعرض فريق العلاقات العامة بالمستشفى لـ"الشريف" أثناء تفقده الأقسام المختلفة آخر نجاحات المستشفى، وكذلك أخر ما وصلت إليه عملية تنفيذ المرحلة الثالثة بالمستشفى والتي تشهد افتتاح أول قسم لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد بجانب توسعة أقسام المستشفى المختلفة لخدمة أكبر عدد من مرضى السرطان بالصعيد.

وقال رئيس مجلس مدينة الأقصر، إن مستشفى شفاء الأورمان يسير بخطى ثابتة نحو الاستمرار في تحقيق الهدف الرئيسي وهو علاج مرضى السرطان بالمجان، مشيرًا إلى أنها مازالت تحتاج الدعم من الجميع لمواصلة الحلم بافتتاح أول قسم لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد، ثم قام في نهاية الزيارة بالتبرع بعدد اثنان خرطوشة علي حائط الشفاء للتأكيد على دعم المستشفى في رحلتها نحو خدمة عشرات الآلاف من مرضى السرطان بالصعيد.‎