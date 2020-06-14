رئيس مدينة الأقصر يتفقد إنجازات مستشفى شفاء الأورمان
06:41 ص | الأحد 14 يونيو 2020
استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، العميد أيمن الشريف، رئيس مجلس مدينة الأقصر، بهدف تقديم الدعم اللازم لصالح مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج بالمجان داخل المستشفى.
واستعرض فريق العلاقات العامة بالمستشفى لـ"الشريف" أثناء تفقده الأقسام المختلفة آخر نجاحات المستشفى، وكذلك أخر ما وصلت إليه عملية تنفيذ المرحلة الثالثة بالمستشفى والتي تشهد افتتاح أول قسم لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد بجانب توسعة أقسام المستشفى المختلفة لخدمة أكبر عدد من مرضى السرطان بالصعيد.
وقال رئيس مجلس مدينة الأقصر، إن مستشفى شفاء الأورمان يسير بخطى ثابتة نحو الاستمرار في تحقيق الهدف الرئيسي وهو علاج مرضى السرطان بالمجان، مشيرًا إلى أنها مازالت تحتاج الدعم من الجميع لمواصلة الحلم بافتتاح أول قسم لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد، ثم قام في نهاية الزيارة بالتبرع بعدد اثنان خرطوشة علي حائط الشفاء للتأكيد على دعم المستشفى في رحلتها نحو خدمة عشرات الآلاف من مرضى السرطان بالصعيد.