بعد تصريحات الصحة العالمية.. خطوات اعتماد أي عقار لفيروس كورونا

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي للصحة العالمية، إن هناك 6 لقاحات في مرحلة التقييم السريري، مع وجود لقاح جديد على وشك اللحاق بها، وهناك نحو 70 لقاحا في مرحلة التقييم قبل السريري، وتعمل المنظمة على تعزيز الحوار المفتوح المنتظم بين الباحثين ومطوري اللقاحات، لتسريع تبادل النتائج العلمية، ومناقشة المخاوف، واقتراح طرق سريعة وقوية لتقيم اللقاحات.

وأضاف المنظري، خلال لقاء خاص له ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه حتى الوصول للقاح، سيستغرق الأمر فترة عام أو أكثر قليلا، وحتى الآن، لم تعتمد المنظمة أي لقاح أو دواء من أي بلد.

ما معنى التجارب الإكلينيكية أو السريرية ومراحل التجربة؟

التجارب الإكلينيكية هي التجارب السريرية التي تتم على الإنسان وتمر بـ3 مراحل، وتكون إما تجارب على أدوية جديدة لم تطرح في الأسواق من قبل، أو تجريب أدوية متداولة بالفعل لعلاج أمراض أخرى ويتم تجربة فعاليتها في علاج مرض آخر، مثل أن يجرى تجربة أدوية تستخدم لعلاج الإيبولا في علاج فيروس كورونا المستجد، وفقا للدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، واستشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية.

واعتماد أي دواء جديد لعلاج أي مرض يكون من خلال أكبر هيئتين في العالم للأدوية وهما fda إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، و"ema" منظمة الأدوية الأوروبية، وبحسب حديث عز العرب لـ"الوطن"، فإن اعتماد الأدوية لعلاج أي مرض يمر بـ3 مراحل للتجربة على الإنسان بعد تجربته على الحيوان، المرحلة الأولى تتم على عدد قليل من الأشخاص لمعرفة الأثار الجانبية عليهم، والمرحلة الثانية يتم التجربة على عدد أكبر لمعرفة الأثار الجانبية وفعالية العقار، أما المرحلة الثالثة تتم عدد أكبر من المرضى وبشكل أوسع في عدة مراكز وقد يشمل عدة دول.

وبالنسبة للتجارب على الأدوية المستخدمة من قبل لعلاج أمراض أخرى، تُلغى مرحلة التجربة على الحيوان، وتُلغى أيضا المرحلة الأولى على الإنسان وتبدأ من المرحلة الثانية والثالثة السابق ذكرهم، وفقا للدكتور "عز العرب".