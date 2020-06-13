استمرار حملات النظافة والتعقيم بمراكز المنيا للوقاية من كورونا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار تنظيم الحملات اليومية بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة، وتنفيذ أعمال الرش والتطهير وصيانة أعمدة الإنارة، والاستمرار في أعمال المتابعة للحالة العامة بالمراكز والقرى التابعة لها، مع التطبيق الشامل لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وجه المحافظ، بضرورة الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن تطبيق ساعات حظر تنقل المواطنين، مشيرا إلى ضرورة استغلال فترة الحظر في تنفيذ الأعمال وفقا لخطة المحافظة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة المحلية بالشوارع والأحياء الداخلية للمركز وبقرية بني خالد، كما تم تنفيذ أعمال الرش والتطهير للمنازل والمباني وأعمال التجميل والدهانات بمدخل قرية طحا، بالإضافة لإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بقرية قلوصنا.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا، أعمال النظافة بالأحياء الداخلية للمدينة وقريتي البرجاية ودماريس، كما تم إجراء عملية تمهيد للطرق بقرية صفط الخمار، بالإضافة لإجراء أعمال التطهير والتعقيم وأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بقرية بني محمد سلطان.

واصلت الوحدة المحلية لمركز مطاي، تنفيذ أعمال الرش والتطهير للمنشآت الحكومية والخاصة بقرية منبال، كما تم تنظيم حملة نظافة مكبرة بحي غرب المركز.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، أعمال النظافة ورفع المخلفات الصلبة بحي شرق وجنوب المركز وبقرية الحسينية، كما تم تنفيذ أعمال الرش والتطهير بقرية بني صامت.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز العدوة، أعمال رفع المخلفات الصلبة بقرية عطف حيدر، فيما نفذت الوحدات المحلية لمركزي أبو قرقاص وملوي، أعمال الرش والتطهير والتعقيم بالشوارع الرئيسية والأماكن العامة بمحيط المركز وبقرية ابيوها.