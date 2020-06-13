تطهير وتعقيم عدد من الإدارات والمنشآت التابعة لأوقاف المنيا

أعلنت مديرية الأوقاف في المنيا، اليوم، تعقيم وتطهير إدارة العقود والأملاك والإدارة الهندسية، والشؤون القانونية وبعض المقرات الأخرى التابعة لها.

قدم الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل الوزارة، الشكر والتقدير للواء اسامة القاضي محافظ المنيا، لاهتمامه بالمؤسسات بالمحافظة وخاصة مديرية الأوقاف والمقرات التابعه لها، وقال ليست المرة الأولى فى هذا الإطار، وإنما هذه واحده من عشرات المرات التى تمت فيها أعمال التطهير، ونسأل الله أن يكشف الغمة عن البشرية وأن يحفظ مصر قيادة وشعبا.

وأضاف أنه فى إطار اهتمام القيادات السياسية والدينية بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والأساليب الوقائية للحماية من الإصابة بفيروس كورونا والتصدى له، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور الوزير محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفى إطار التعاون المشترك بين الأوقاف والشباب والرياضة، تم تنظيم حملة تطهير وتعقيم بعض المنشآت والمؤسسات الحكومية التابعة لمديرية الأوقاف، ومؤسسات حكومية أخرى.