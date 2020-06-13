"حميات إمبابة": دخلنا مرحلة ذروة كورونا.. وانخفاض عدد المصابين قريبا

قال الدكتور ماهر الجارحي نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إن مصر دخلت مرحلة ذروة تفشي فيروس كورونا لأسباب عدة، من أهمها الاستهانة بفيروس كورونا وعدم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الوقائية ضد الفيروس، متوقعًا انخفاض الأعداد الأسابيع المقبلة.

وأضاف الجارحي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التليفزيون المصري، "قولنا مرات كتيرة يا جماعة خلوا بالكم في أيام رمضان والعيد لو بعدها مخدناش الإجراءات الاحترازية هيحصل ذروة جامدة وده اللي حصل"، موضحا أن الذروة كانت بسبب استهتار بعض المواطنين "إحنا بنجني اللي حصل في رمضان والعيد".

وتوقع انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا، خلال الأسابيع المقبلة، نظرا لزيادة أعداد الأجسام المضادة بعد حالات الشفاء من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه في حالة معاودة فيروس كورونا مرة أخرى العام المقبل، سيكون من السهل علاجه مع اقتراب عدد كبير من الدول من اكتشاف لقاح يحارب الفيروس.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحدثت عن مرحلة الذروة، بالنسبة لإصابات فيروس كورونا المستجد، وقالت الوزيرة خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز" قبل نحو أسبوعين: "نعرف مرحلة الذروة لما تعدي والأعداد تنزل لأسبوعين متواصلين، وحتى الآن منعرفش إحنا في مرحلة الذروة ولا لأ".