نائب مدير حميات إمبابة: مصر حاليا في فترة ذروة كورونا

قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إن زيادة عدد الإصابات في مصر كانت متوقعة بسبب التجمعات والتزاحم الذي حدث خلال آخر شهر رمضان، لافتا إلى أن مصر حاليا في فترة ذروة الإصابات، مؤكدا: "مفيش في الكلام ده شك".

وأضاف "الجارحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية extra news، أنه ليس هناك تقصيرا من قبل وزارة الصحة بأطقمها الطبية في مواجهة جائحة كورونا، مناشدا المواطنين أن يلتزموا بالإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم.

ونصح أي مصاب بكورونا ويعاني من أعراض تنفسية أن يحصل على دواء "كليكسان" لإحداث سيولة في الدم، وبصورة سريعة ويكون تحت الإشراف الطبي، معلقا: "الكليكسان أمان ولازم يكون تحت إشراف طبي"، منوها بأن المريض يجب أن يستمر في تناول أدوية الزنك وفيتامين سي لمدة شهر بعد الإصابة.

وأشار إلى أنه عند شعور أي شخص بالارتفاع في درجة الحرارة، وإسهال، وفقدان حاستي التذوق والشم، وصداع، وتكسير بالجسم، دون الشعور بأي أعراض تنفسية "ميخافش"، وكل ما عليه أن يتناول علاجه، ويعزل نفسه 14 يوما، وإذا كان المريض مسن أو يعاني من أمراض مزمنة فعليه المتابعة كل 3 أيام طالما لا يعاني من أي أعراض تنفسية.