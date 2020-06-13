إزالة برج مخالف و46 تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية للمراكز والمدن، مستمرة في تنفيذ حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأوضح المحافظ، إن الوحدات المحلية أزالت 46 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 3 حالات بناء مخالف للقانون 119 بمساحة 310 مترًا مربعًا، و42 حالة تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 4847 مترًا مربعًا، وحالة تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 175 مترًا مربعًا، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الجمعة 819 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3944 فدانًا وقيراطين، و3665 حالة إزالة مباني بمساحة 944545 مترًا مربعًا.

وشدد المحافظ، على تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادات السياسية للدولة، بشأن فرض هيبة الدولة والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال التحفظ على معدات أدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المخالفين، وتحويلهم للنيابة العسكرية.

من جانبه قاد المهندس محمد النجار، سكرتير عام محافظة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز ملوي، أسفرت عن تنفيذ 7 قرارات إزالة ببرج مخالف بشارع عمر مكرم بمدينة ملوي.