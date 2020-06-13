إزالة برج مخالف و46 تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

إزالة برج مخالف و46 تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
05:09 م | السبت 13 يونيو 2020
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية للمراكز والمدن، مستمرة في تنفيذ حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وأوضح المحافظ، إن الوحدات المحلية أزالت 46 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 3 حالات بناء مخالف للقانون 119 بمساحة 310 مترًا مربعًا، و42 حالة تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 4847 مترًا مربعًا، وحالة تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 175 مترًا مربعًا، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الجمعة 819 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3944 فدانًا وقيراطين، و3665 حالة إزالة مباني بمساحة 944545 مترًا مربعًا.
وشدد المحافظ، على تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادات السياسية للدولة، بشأن فرض هيبة الدولة والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال التحفظ على معدات أدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المخالفين، وتحويلهم للنيابة العسكرية.
من جانبه قاد المهندس محمد النجار، سكرتير عام محافظة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز ملوي، أسفرت عن تنفيذ 7 قرارات إزالة ببرج مخالف بشارع عمر مكرم بمدينة ملوي.