المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص هدم عقار أو منشأة غير آيلة للسقوط

تقدم البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة عددا من الخدمات المختلفة عن المستندات أو الإجراءات التي تخص المباني مابين تصريح الحفل لتوصيل المرافق، وطلب تجديد البناء، وتوصيل عداد كهربائي، أو الحصول على رخصة تركيب مصعد وغيرها.

المستندات المطلوبة لطلب ترخيص هدم عقار غير آيل للسقوط

وحددت المحافظة عدد من المستندات المطلوبة لطلب ترخيص هدم عقار أو منشأة غير آيلة للسقوط كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- عقد مسجل يثبت ملكية الطالب للمبنى المطلوب هدمه.

- شهادة من مأمورية الشهر العقاري تفيد عدم وجود رهونات على العقار

- كشف من مأمورية الضرائب العقارية التابع لها المبنى المطلوب هدمه يفيد بعدم وجود مستأجرين بالمبنى مع تقديم اقرار من المالك موثق بالشهر العقاري.

- رسم مبسط للموقع مبنيا عليه المبنى المطلوب هدمه وأسماء الشوارع والمباني المجاوره معتمد من مهندس نقابي مدني.

- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

والمستندات التي تقدم قبل الشروع في تنفيذ أعمال الهدم المرخص بها هي:

- تعهد من مهندس نقابي أو مكتب هندسة انشائي أو معماري بالإشراف على تنفيذ أعمال الهدم المرخص بها طول مدة التنفيذ.

- تقرير هندسي مشتمل على الأسلوب الفني الذي سيتبع في تنفيذ أعمال الهدم وخطوات وطريقة التنفيذ والأسلوب المتبع في تأمين سلامة المباني المجاورة.

- مستند يفيد التعاقد مع أحد المقاولين المسجلين بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لتنفيذ أعمال الهدم.

- المدة المحددة لتنفيذ الخدمة وفق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال عدم الحصول على الخدمة في التوقيت المحدد أو طلب مستندات إضافية يتم الإتصال بالمحافظة أو هيئة الرقابة الإدارية.

وطلب الحصول على الخدمة هو: