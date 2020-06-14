اليوم.. البدء في استقبال اعتذارات الثانوية العامة بالأقصر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، البدء اليوم، في استقبال الاعتذارات للمشاركين في لجان السير وكذلك المشاركين في تقدير الدرجات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020.

وأوضح عبداللطيف عمران، وكيل المديرية أنه تم تحديد مقرين لاستقبال الاعتذارات عن المشاركة في امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وهما مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية "رجال"، ومدرسة خالد بن الوليد الثانوية "سيدات".وأضاف عمران، أنه تم توزيع خطابات الندب لمشاركين في لجان السير وكذلك المشاركين في تقدير الدرجات، وسيتم فتح باب قبول الاعتذارات – وفقا لقرار الوزارة - بدء من غدا الأحد الموافق 14/6/2020 وحتى يوم الثلاثاء 16/6/2020، تسهيلًا على المعتذرين وطبقًا للمقرات المتخذة لذلك، وسيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة.

وتابع عمران، أن الوزارة حددت حالات قبول الاعتذارات، وفقا لعدة شروط وهي قومسيون طبي معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية - إجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك) - العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية) - نسبة عجز 5% - وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد) - وجود طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ( تقرير طبي + شهادة ميلاد) - وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام) - الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل) - ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط) - الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية. يذكر أن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 داخل المحافظة، يبلغ 6758 طالبا، موزعين على عدد 25 لجنة على مستوى مراكز المحافظة.