غلق عيادة طبيب بالفشن بعد وفاة شقيقين بكورونا: نصحهما بالعزل المنزلي

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، غلق عيادة طبيب في قرية الفشن، لحين الانتهاء من التحقيق معه، لاتهامه بالتسبب في وفاة شقيقين من أبناء القرية مشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، بعدما نصحهما بالتزام العزل المنزلي، حيث توفيا أمس الجمعة.

وفور علم مديرية الصحة بالواقعة، أجرت الفحوصات اللازمة لـ4 من أفراد الأسرة بمستشفى الفشن المركزي، وتبين استقرار حالتهم الصحية.

وفي سياق آخر، قرر محافظ بني سويف إعفاء مدير مستشفى الفشن المركزي من منصبه، وتكليف الدكتور محمد عبد السلام بأعمال مدير المستشفى لحين اختيار مدير جديد، وذلك في إطار تحسين آداء المنظومة الصحية ومواجهة تحديات فيروس كورونا.

كما أعلن المحافظ تجهيز مستشفى دلهانس بمركز الفشن، لتوفير بعض الخدمات الصحية البديلة وهي لحالات: النساء والولادة، والأطفال والحضانات.