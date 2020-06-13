40 مليون جنيه لرصف وازدواج طريق حمام موسى بمدينة الطور

تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، بعض المشروعات الجاري تنفيذها بمدينه طور سيناء.

وتفقد المحافظ بدء إنشاء ورصف طريق تجمع وادي ميعر، وطريق تجمع الشيخ موسى، وربطه بمدينة الطور بطول 25 كيلو مترًا وعرض 7 أمتار، وبتكلفة 65 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للطرق بمنطقة تعمير سيناء.

كما تابع المحافظ أيضا أعمال الحماية لطريق أبوغراقد بمدينة أبورديس، بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتحت إشراف جهاز تعمير سيناء .

وقال المحافظ إنه جاري استكمال رصف وازدواج طريق حمام موسى بمدينة طور سيناء بطول 3.5 كيلو مترًا، وبتكلفة 40 مليون جنيه.

ووجه المحافظ بسرعة العمل بطريق وادي ميعر، وربطه بمدينة طور سيناء، لافتتاحه خلال الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد.