لو عندك مريض كورونا في البيت.. أسعار الأطباق والمعالق البلاستيك

مع تفشي فيروس كورونا وتخطي عدد الإصابات في مصر 41 ألف حالة، حددت وزارة الصحة عددا من الإجراءات للتعامل مع المصابين في العزل المنزلي، منها عدم مشاركة الأدوات الشخصية الخاصة بالمريض أو استخدام أدوات بلاستيك للطعام والتخلص منها بعد استخدامها.

وتستعرض "الوطن" متوسط أسعار الأطباق والمعالق والشوك البلاستيك في الأسواق كالتالي:

أطباق فويل استعمال مرة واحدة، 20 قطعة: 25 جنيهًا.

أطباق كارتون، 10 قطع: 25 جنيهًا.

أطباق فوم استعمال مرة واحدة، 50 قطعة: 40 جنيهًا.

أطباق بلاستيك للاستخدام مرة واحدة، 50 قطعة: 150 جنيهًا.

شوك بلاستيك استخدام مرة واحدة، 10 قطع: 5 جنيهات.

شوك بلاستيك استخدام مرة واحدة، 24 قطعة: 35 جنيهًا.

سكاكين بلاستيك استخدام مرة واحدة، 10 قطع: 5 جنيهات.

معالق بلاستيك استخدام مرة واحدة، 10 قطع: 5 جنيهات.

علبة قفازات شفافة استعمال مرة واحدة، 100 قطعة: 15 جنيها.

علبة معالق بلاستيك صلبة، 50 قطعة: 70 جنيهًا.

علبة شوك بلاستيك صلبة، 100 قطعة: 130 جنيهًا.

علبة سكاكين بلاستيك صلبة، 100 قطعة: 130 جنيهًا.

علبة أطباق فويل بالغطاء استعمال مرة واحدة، 100 قطعة: 80 جنيهًا.