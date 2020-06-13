عمره ما اتأخر عن حد.. حزن على استشهاد طالب امتياز طب بفيروس كورونا

حالة من الحزن خيمت على جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عقب وفاة الطالب محمد أشرف الجمل بالفرقة السادسة، والذي لم يتبق على تخرجه من كلية الطب الجامعة سوى شهرين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعت قيادات الجامعة وعلى رأسهم خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء الطالب محمد أشرف بمزيد من الحزن والأسى، محتسبينه عند الله شهيداً، حيث وافته المنيه وهو يؤدي عملا تطوعيا في رعاية وعلاج المرضى المصابون بكورونا، داعين له بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

كما تأثر كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوفاته وقاموا بتشبيهه بالشهيد المنسي، خصوصًا بعد اختياره كطبيب متطوع في أحد مستشفيات الخانكة في القليوبية، وعمل الطالب بالمستشفى ما تسبب في إصابته بفيروس كورونا، والذي بدأ إثر ذلك في تنفيذ بروتوكول علاج منزلي، لكن تدهورت حالته ونقل إلى مستشفى العزل بالخانكة وتوفي شهيدا.

عدد كبير من الأطباء نعوا الطالب محمد الجمل قائلين: "المفروض إنه يقعد في البيت يذاكر زي معظم زمايله في الكلية، وخصوصا إنه كان فضله شهرين ويخلص الامتحان النهائي ويتخرج من الكلية".

وتابعوا: "محمد عمره متأخر على حد وعمره ما كسل في أي عمل خير، ودايما كان بينزل المستشفيات يحاول يتعلم ويساعد المرضى والأطباء على قد ما يقدر، وحتى لما بدأت الأزمة وانتشر وباء كورونا ده ما خلهوش يتراجع ولو ثانية، ونزل المستشفيات وهو طالب في سنة سادسة عشان يساعد باللي يقدر عليه".