طقس الغد مائل للحرارة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الأحد، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ولطيف ليلًا، على القاهرة والوجه البحري، لطيف نهارًا، على السواحل الشمالية، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، ولطيف ليلًا، حار نهارًا، على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، معتدل ليلًا على كليهما.

ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس، كما تنشط على شمال وجنوب الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 34 - 23

الإسكندرية 28 - 21

وادي النطرون 34 - 22

طنطا 33 - 22

شبين الكوم 34 - 23

دمنهور 30 - 21

بلطيم 29 - 21

مطروح 27 - 20

السلوم 29 - 21

سيوة 34 - 20

بورسعيد 27 - 21

دمياط 28 - 21

الزقازيق 34 - 23

المنصورة 34 - 22

الإسماعيلية 33 - 20

السويس 33 - 21

العريش 28 - 20

رفح 28 - 20

رأس سدر 32 - 22

نخل 34 - 17

نويبع 37 - 25

طابا 35 - 23

كاترين 31 - 17

الطور 32 - 23

شرم الشيخ 37 - 28

الغردقة 37 - 26

مرسى علم 35 - 27

الفيوم 34 - 23

بني سويف 35 - 24

المنيا 35 - 24

أسيوط 36 - 26

سوهاج 40 - 26

قنا 42 - 27

الأقصر 43 - 27

أسوان 44 - 28

أدفو 44 - 27

أبو سمبل 44 - 26

الوادي الجديد 40 - 28

شلاتين 39 - 29

أبو رماد 37 - 27

حلايب 37 - 29

رأس حدربة 36 - 28