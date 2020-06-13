الأرصاد: انخفاض الحرارة غدا.. والعظمى في القاهرة 34

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن الطقس يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بنحو 3 درجات، وهو أمر طبيعي في نهاية فصل الربيع.

وأضاف شاهين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم السبت، أنه اعتبارا من الغد ستتغير الكتلة الهوائية، وستنخفض درجات الحرارة، حيث ستسجل القاهرة 34 درجة.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن انخفاض درجات الحرار سيمتد على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، منوها بأنه اعتبارا من الثلاثاء سنشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مرة أخرى.