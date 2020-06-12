الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم وشبورة مائية صباحا

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس حار نهارا على الوجه البحري والقاهرة، مع وجود شبورة خفيفة صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وتوقع الخبراء، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، فضلا عن طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وليلا، توقع الخبراء، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد.

أما عن الظواهر الجوية، فهناك فرص هطول أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا 30% تقريبا على مناطق متفرقة غرب البلاد، ونشاط الرياح على جنوب سيناء التي تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر اليوم الجمعة، تكون مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.