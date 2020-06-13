لطلاب الثانوية العامة.. خطوات تأجيل امتحانات العام الحالي

اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عددا كبيرا من الإجراءات الاحترازية خلال امتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها 21 يونيو الجاري، منها ارتداء الكمامات، ووجود مسافات آمنة بين الطلاب خلال اللجنة، ووجود طبيب لفحص الطلاب قبل دخول الامتحان، وسيارات إسعاف لحالات الطوارئ.

ومع ذلك، أكدت الوزارة، أن أولياء الأمور والطلاب الذين ما زالوا يشعرون بالقلق أو الخوف من الإصابة بفيروس كورونا، خلال امتحانات الثانوية العامة، يمكنهم التقدم بطلب لتأجيل الامتحانات للعام القادم، مع اعتبارها المرة الأولى، كاستثناء قانوني لهذا العام فقط، بسبب الظروف التي يمر بها العالم.

وتستعرض "الوطن"، في التقرير التالي، خطوات تأجيل الامتحانات لطلاب الثانوية العامة، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

خطوات تأجيل الامتحانات لطلاب الثانوية العامة

يقوم الطالب أو ولي أمره بالتقدم بطلب لإدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية التعليمية التابع لها.

يرفق بالطلب صورة ضوئية من رقم جلوس الطالب.