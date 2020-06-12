هيكل: ناقشنا غلق المحال التجارية ليلا مثل دول أوروبا حتى بعد كورونا

قال أسامة هيكل، وزير الإعلام، إن القيادة السياسية تقوم بدراسة إمكانية تطبيق ساعات الحظر الليلي حتى بعد انقضاء جائحة كورونا وتحديد موعد لفتح وإغلاق المحال التجارية: "مش كل الكورونا سلبية، ولو تلاحظ نسب التلوث في الهواء قلت بنسب كبيرة".

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "يحدث في مصر"، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن الحكومة ناقشت فيما بينها استمرار إغلاق المحال التجارية ليلا مثل أغلب الدول الأوروبية حتى بعد انتهاء أزمة كورونا، موضحا أنه يجب على كافة المواطنين الالتزام بالكمامة والتدابير الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد أنه وفي حال قررت الدولة فتح كامل لجميع الأنشطة وحدثت زيادة في الإصابات بكورونا بسبب عدم التزام المواطنين فسيتم إعادة الإغلاق مرة أخرى، مشيرا إلى أن المرجعية المصرية حتى الآن لمواجهة فيروس كورونا لمنظمة الصحة العالمية، حيث تلتزم مصر بما تنص عليه المنظمة: "لما الأزمة طولت قالت بعض الدول أن المنظمة مش مرجعية مؤكدة لمواجهة الجائحة".

وتابع: "عندنا توازن حريصين عليه من أول يوم، وهو المحافظة على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات التي تضمن دوران عجلة الاقتصاد، وعلشان كده محصلش عندنا أزمات في المواد الغذائية وخلافه، وده الأساس اللي ماشيين عليه، وفيه ناس تضررت من الوضع الاقتصادي اللي موجود وفيه ناس فقدت وظائفها".