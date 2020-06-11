"الأعلى للإعلام" يهدد بوقف البرامج الرياضية المثيرة للفتن بين الجماهير

أكد المجلس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اتخاذ إجراءات رادعة بشكل فوري ضد أي صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني يُخالف المعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو كود الصحافة والإعلام الرياضي، وسيكون من بين هذه الإجراءات وبشكل فوري منع بث المواد أو البرامج المخالفة وكذلك حجب المواقع الإلكترونية المخالفة.

وأهاب المجلس، في بيان اليوم، الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية، بالحفاظ على القيم وأصول المهنة وأخلاقياتها فيما يبث من محتوى، وعدم بث أي مواد إعلامية من شأنها التحريض على إثارة الفتنة أو الاحتقان بين جماهير الرياضة في مصر أو الإضرار بالمجتمع.

وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه يتابع حالة الشحن والتراشق اللفظي بين الناديين الأهلي والزمالك عبر قناتيهما الفضائيتين والتي زادت حدتها، خلال الساعات الماضية، وانتقالها إلى جمهور الناديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المجلس أنه تلقى عدة شكاوى من رئيسي مجلس إدارة الناديين بشأن ما جرى بثه على قناتي الناديين الفضائيتين، وقرر المجلس فتح تحقيق في تلك الشكاوى واستدعاء الممثل القانوني لكل من القناتين لسماع إيضاحاتهما، الأحد المقبل، في مقر المجلس.