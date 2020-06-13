أستاذ تكنولوجيا حيوية بأمريكا: إنتاج لقاح لـ كورونا الخريف الحالي

قال الدكتور فيصل رضوان أستاذ التكنولوجيا الحيوية والسموم البحرية بالجامعة الطبية بكارولينا الجنوبية، إن هناك أكثر 135 محاولة لصنع لقاح مضاد لفيروس كورونا، منها مجموعة كبيرة في أمريكا والصين، مشيرا إلى أن هناك مراحل لصنع لقاح لا يستطيع أحد تعديها إلا بعد إثبات كفاءتها، وأن تكون الأعراض الجانبية أقل لذلك يمر اللقاح بمراحل عديدة قبل صنعه.

وأضاف رضوان، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على شاشة التليفزيون المصري، أنه يوجد حاليا 5 لقاحات في المرحلة الثانية، منهما لقاح تعدى المرحلة الثالثة، كما أن هناك بعض الدول مثل الصين أو روسيا أعطت موافقة مؤقتة لبعض اللقاحات، مؤكدا أنه لا يوجد لقاحات في الأسواق.

وأوضح أن مراحل صنع لقاح تأخذ وقتا وشركات الأدوية خاصة في أمريكا لن تخاطر في إنتاج لقاح به أعراض جانبية، وأن مراحل صنع لقاح تستلزم آلافا من المتطوعين لتجربة اللقاح سريريا عليهم ويكون أغلبهم من الأطقم الطبية المعرضين للإصابة بكورونا، موضحا أن إنتاج لقاح يستغرق نحو عام ونصف، ولكن هناك بعض اللقاحات ستظهر الخريف الحالي أي شهر سبتمبر تقريبا، بينما اللقاحات في الولايات المتحدة قد تظهر في أوائل العام المقبل وستكون أكثر أهمية والأقل أعراض جانبية.