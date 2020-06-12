العراق: تسجيل 1095 إصابة و39 وفاة بكورونا.. وتعافي 300 حالة

قالت وزارة الصحة العراقية، اليوم، إن الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، في العراق، أظهر انخفاضًا بأعداد المصابين عن اليوم السابق.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إنه جرى فحص 9 آلاف و757 عينة في كافة المختبرات المختصة في العراق، اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للعينات المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق، 349 ألفا و625 عينة، وأنه جرى اليوم تسجيل ألف و95 إصابة.

وأوضحت الوزارة، أنه جرى شفاء 300 حالة، فيما جرى تسجيل 39 حالة وفاة، ولفتت إلى أنه بذلك يصير إجمالي عدد الإصابات 17 ألفا و770 حالة، وإجمالي حالات الشفاء 6 آلاف و868، وعدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج 10 آلاف و406 حالات، والحالات في العناية المركزة 111 حالة، بالإضافة إلى إجمالي حالات الوفاة 496.