كورونا يعود من جديد للعاصمة الصينية في أكبر سوق للمواد الغذائية

أغلقت العاصمة الصينية "بكين"، اليوم، أكبر سوق للمواد الغذائية بالجملة "سوق شينفادي"، الذي يضم 4000 مستأجر، بعد اكتشاف 7 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وهي أولى الحالات التي تنقل محليا في العاصمة الصينية منذ أكثر من 50 يوما.

وقالت وكالة أنباء الصين الرسمية "شينخوا"، إن "سوق شينفادي" سيجري تطهيره بعد أن أثبتت نتائج التحاليل إصابة عمال به ووجود الفيروس في البيئة.

وفي آسيا أيضا، سجلت الهند أعلى عدد من الإصابات في يوم واحد، وأظهرت وزارة الصحة الهندية في بيانات، أمس، أنه سُجل 11458 حالة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 300 ألف حالة.

وأصبح لدى الهند حاليا رابع أسوأ تفش للمرض على مستوى العالم بعد أن تخطت الأعداد لديها نظيرتها في بريطانيا أمس الأول.

وفي أمريكا الجنوبية، أصبحت البرازيل ثاني بلد عالميا في الإصابات والوفيات بعد الولايات المتحدة، وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أمس الجمعة، أن عدد الوفيات في البرازيل بلغ 41828 حالة، بينما وصل عدد الإصابات إلى 828810 حالة.

فيما أثار رئيس البرازيل جايير بولسونارو الجدل، بعدما طلب من مواطنيه تصوير المستشفيات للتحقق من امتلائها.

وقال: "نحن بحاجة لمعرفة ما إذا كانت الأسرّة مشغولة أو خالية"، وأكد الرئيس البرازيلي "حسب معلوماتي، وقد أكون مخطئا، لم يمت أي شخص عمليا بسبب نقص في أجهزة التنفس أو في أسرّة العناية المركزة"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، وتأتي تصريحات الرئيس البرازيلي وسط موجة من الاحتجاجات ضده بشأن التعامل مع فيروس كورونا، متهمين إياه بأن سياسته سبب انتشار الوفيات في البلاد.

كما أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم، تسجيل 851 حالة وفاة بالإضافة إلى 25601 إصابة جديدة بوباء كورونا في الولايات المتحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2048986 حالة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 114669 حالة.