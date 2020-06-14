لحاجزي "الإسكان الاجتماعي".. خطوات دفع أقساط التمويل العقاري إلكترونيا

بعد انتشار جائحة فيروس كورونا، أصبح تسديد الأقساط الكترونيًا واحدا من أهم المجالات التي تسعى البنوك لتطويرها يومًا بعد يوم، قريبا، سيبدأ الكثيرون من حاجزي وحدات الإعلان 13 للاسكان الاجتماعي في سداد أقساط التمويل العقاري.

ويقدم البنك المركزي المصري، عدة طرق لسداد أقساط التمويل العقاري الكترونيا، لتوفير الوقت وتجنب المواطنين الزحام والتأخر في دفع المستحقات،ش وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي خطوات دفع أقساط التمويل العقاري التابع لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري..

البنوك التي تقدم خدمة تسديد أقساط التمويل العقاري الكترونيا

هذه الخدمة متاحة في 5 بنوك، هي البنك الأهلي، بنك القاهرة، بنك مصر، بنك التعمير والاسكان، والبنك التجاري الدولي CIB، الخدمة مجانية بالكامل، بدون أي رسوم أو عمولات بنكيه.

طرق سداد قسط التمويل العقاري

هناك عدة طرق لتسديد قسط التمويل العقاري التابع لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، منها..

محفظة الهاتف المحمول

تحميل محفظة البنك الذي يقوم بتحصيل قسط التمويل العقاري، وبعد فتح المحفظة، وتفعيل الخدمة.

وشهريا سيتم ارسال طلب تحصيل القسط على تطبيق المحفظة

راجع بيانات القسط، وبعد التأكد منها، وافق على السدلد من خلال ادخال رقم التعريفي الشخصي

ستصلك رسالة لتأكيد المعاملة.

ويمكن اعتبار هذه الرسالة بمثابة ايصال يضمن سداد القسط.

السداد بالكارت المدفوع مقدمًا

لاستخراج الكارت، يستوجب الذهاب إلى البنك الذي تسدد فيه أقساط التمويل العقاري.

تقديم طلب لاصدار كارت مدفوع مسبقًا.

ويجب تقديم بطاقة الرقم القومي سارية

وخلال دقائق سيتم اصدار الكارت.