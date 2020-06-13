ضبط منتجات مجهولة المصدر في مطعم بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، برئاسة العقيد محمد صلاح تنفيذ الحملات التموينية لضبط الأسواق، والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة ومباحث التموين.
وأسفرت الحملات عن التحفظ على منتجات مجهولة المصدر بمطعم في حي وسط المدينة، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تابع رئيس مدينه المنيا، تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون، حيث تم متابعة إزالة الأبنية المخالفة بأبوفليو.
وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وجه بضرورة المتابعة الميدانية والعمل على رصد المخالفات وتحويلها للنيابة العسكرية، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.