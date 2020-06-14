استشاري مناعة: 90% ممن يصابون بفيروس كورونا يكونون بلا أعراض

قال الدكتور محمود الأنصاري استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، إنه يجب الفصل بين الفيروس بذاته وقدرته على إحداث المرض لأنهما يختلفان عن بعض، لافتاً إلى أن الفيروس وقدرته على إحداث الصورة الخطيرة من المرض قلت وهذا حقيقة تواجده السريري أو الإكلينيكي.

وأضاف الأنصاري، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلاميات مفيدة شيحة وسهير جودة، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية CBC، أنه يجب معرفة التركيب الوراثي للفيروس فهو يتكون من 3 أجزاء الأول مسؤول عن التكاثر، والجزء الثاني المسئول التركيب والخصائص والتغيرات والجزء الثالث هو البروتينات الإضافية المساعدة والتي تعد المشكلة الأكبر من الفيروس لأنها هي التي توقف عمل جهاز المناعة الآدمي، لذلك تبقى أصل الأمر ومربطه في تعامل الفيروس مع البشر لكن الجيد فيها أنها يتم إضعافها مع كل مرحلة تكاثرية جديدة للفيروس.

وتابع، أن الفيروس يختلف من جيل لآخر، وتفقد جزء منها وتنتهي قدرة الفيروس التوحشية وليس له علاقة إطلاقاً بانتشاره، مشيراً إلى أن سر النهاية هو سر الانتشار ولكي نستطيع القول إن الفيروس سينتهي يجب أن يمر بمرحلة من الانتشار بين البشر لكي يتم تحقيق شيئين هما أن الشخص المصاب لم يصب مرة أخرى، وأن الفيروس يفقد عملية التوحش الخاصة به وهذان الأمرين هم نهايته.

واستكمل، أن 90% ممن يصابون بالفيروس يكونون بلا أعراض، والنشرات الدولية توضح أن هناك 3% على الأقل من المواطنين متواجدون بيننا ويحملون الفيروس بالحلق ولا تظهر عليه أي أعراض ويستمر في الجسم لمدة 14 يوما وبعدها الجسم بيكمل عادي ويعطي مناعة ضد الإصابة، وأننا الآن في حالة عدم الإغلاق الحكومي التام يتحقق أمران وهما المساعدة على الانتشار مع تسطيح المنحني، ونكسب المجتمع مع هذا الانتشار القليل المناعة.