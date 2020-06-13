"النقل" تؤكد عدم تغيير مواعيد تشغيل المترو بعد تقليص ساعات الحظر

أعلنت وزارة النقل، مواعيد تشغيل قطارات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة بدءا من غد الأحد، بالتزامن مع المواعيد الجديدة للحظر التي أعلنتها اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء "من الثامنة مساءً حتى الرابعة من صباح اليوم التالي".

استمرار العمل بنفس مواعيد مترو الأنفاق المعلن عنها خلال فترة الحظر الأخيرة

وأكّدت وزارة النقل، في بيان لها، استمرار العمل بنفس مواعيد مترو الأنفاق المعلن عنها خلال فترة الحظر الأخيرة، كالتالي:

- يبدأ التشغيل اليومي من الساعة 5.15 صباحًا من المحطات الابتدائية.

- يكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 19.15 مساء.

- موعد قيام آخر قطارات من محطة المرج الجديدة الساعة 19.30 مساءً.

- موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 19.30 مساءً.

- مواعيد آخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 19.15 مساءا.

- مواعيد آخر قطار من العتبة 19.45 مساءا.

الدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر في حالة وجود أي كثافات

وذكرت وزارة النقل، أنَّ كامل الوزير وزير النقل وجه قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر في حالة وجود أي كثافات من الركاب، ومتابعة التزام الركاب بالالتزام بالوقوف في علامات التباعد التي نفذتها شركة المترو أمام شبابيك التذاكر، حفاظًا على سلامة وصحة الركاب.

وكلف وزير النقل، ببث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس وضرورة ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو، إضافة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكل المحطات والقطارات، واستمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها مترو الأنفاق وذلك حفاظا على سلامة وصحة الركاب.