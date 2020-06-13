المترو: توفير كمامات طبية يوميا بشبابيك التذاكر بسعر 3 جنيهات

أعلن المهندس على الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن أن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مشيراً إلى أن جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور يرتدون الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الفضالي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الشركة توفر كمامات يومياً بشبابيك التذاكر بالمحطات للجمهور بسعر التكلفة وهي 3 جنيهات للكمامة، لافتاً إلى أنه يتم توزيع كمامات على صرافي التذاكر بالشبابيك لبيعها للراغبين من الجمهور، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وعدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية، تنفيذا لتعليمات دولة رئيس الوزراء بإلزام جميع الركاب في وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الطبية.

وقال رئيس شركة مترو الأنفاق، إن جميع الركاب ملتزمون تماما بارتداء الكمامات الطبية للأسبوع الثالث على التوالي، منوها إلى أنه سيتم توقيع غرامات مالية فورية على المخالفين لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن جميع القطارات العاملة على الخطوط الثلاثة تخضع لعمليات تطهير وتعقيم واسعة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأشار الفضالي، إلى أن الشركة تعمل على تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب، مؤكداً أنه في حال وجود زحام بالمحطات يتم الدفع بقطارات إضافية لاستيعاب الجميع، إضافة إلى تقليل زمن التقاطر، موضحاً أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي أعطال تؤثر على حركة التشغيل.