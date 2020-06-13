قراران خلال يوم واحد.. وقائع إهمال تسببت في إقالة مرتكبيها في ظل كورونا

وقائع إهمال مختلفة في العديد من المستشفيات أو العيادات الخاصة، تسبب في عقوبة المتسببين بها والتحقيق العاجل معهم، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، كان آخرها في محافظة بني سويف، حيث قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، غلق عيادة طبيب في قرية الفشن، لحين الانتهاء من التحقيق معه، لاتهامه بالتسبب في وفاة شقيقين من أبناء القرية مشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وتم اتهام الطبيب بالتسبب في وفاة شقيقين من أبناء القرية مشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، بعدما نصحهما بالتزام العزل المنزلي، حيث توفيا أمس الجمعة.

وفور علم مديرية الصحة بالواقعة، أجرت الفحوصات اللازمة لـ4 من أفراد الأسرة بمستشفى الفشن المركزي، وتبين استقرار حالتهم الصحية.

وفي سياق آخر، قرر محافظ بني سويف إعفاء مدير مستشفى الفشن المركزي من منصبه، وتكليف الدكتور محمد عبد السلام بأعمال مدير المستشفى لحين اختيار مدير جديد، وذلك في إطار تحسين آداء المنظومة الصحية ومواجهة تحديات فيروس كورونا.

وفور علم مديرية الصحة بالواقعة، أجرت الفحوصات اللازمة لـ4 من أفراد الأسرة بمستشفى الفشن المركزي، وتبين استقرار حالتهم الصحية.

إقالة مدير مستشفى المطرية التعليمي

واليوم أيضا، أقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مدير مستشفى المطرية التعليمي، لتقصيره في أداء مهام عمله وتخليه عن مسؤوليته، وذلك بعد واقعة وفاة مريض سوداني داخل المستشفى في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكّدة أنَّه تمّ تشكيل لجنة عليا لاستكمال التحقيق معه واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يثبت تقصيره في الواقعة.

وشددت وزيرة الصحة، على أنَّه لا تهاون في حق أي مريض في الحصول على الخدمة الطبية، في ظل سعي الدولة الدائم على توفير أعلى درجات الرعاية الطبية بالمستشفيات، فضلًا عن تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة من المسئولين بالوزارة من خلال اللجان التفتيشية على جميع المستشفيات ومراجعة أعمال تلك اللجان من خلال وزيرة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.

في 31 مايو الماضي، قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إعفاء كل من رئيس الوحدة المحلية بقرية المشرك قبلي التابعة لمركز يوسف الصديق، وسكرتير الوحدة المحلية، والموظف المختص عن إعداد الخطابات للجهات ذات الصلة، وإحالتهم للتحقيق بعد تداول أحد الخطابات بشأن ضرورة ارتداء "الكمامة" للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، في بيان له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الخطاب الذى تم إرساله به أخطاء إملائية جسيمة غيرت المعنى المقصود من توجيهات التصدي لفيروس كورونا والتشديد على ضرورة ارتداء "الكمامة" تفعيلاً للإجراءات الاحترازية التى تطبقها الدولة للحد من العدوى بفيروس كورونا.

إقالة مدير حميات منوف للعزل

وفي مايو الماضي، فجّر قرار صرف مصابي كورونا من مستشفى حميات منوف للعزل إلى منازلهم، دون توفير وسائل نقل آمنة، أو صرف الأدوية اللازمة، هجوماً عنيفاً على مديرية الصحة في المنوفية، خلال الساعات الماضية، ما دفع وكيل وزارة الصحة، الدكتور نصيف حفناوى، إلى التراجع عن القرار، معلناً إقالة مدير المستشفى، الدكتور أحمد السرسى، وإحالته إلى التحقيق.

وحمّل وكيل الوزارة المسئولية لمدير المستشفى عما قال إنه «فهم خاطئ للتعليمات»، وكلف الدكتور أنور محفوظ بتولى إدارة المستشفى بالإنابة لمدة 3 شهور.

وفي واقعة آخرى، أصدّر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، القرار رقم 836 بشأن إعفاء عايدة نعيم عبدالعال رئيس الوحدة المحلية بزاوية البقلي التابعة لمركز ومدينة الشهداء، وعودتها إلى عملها الأصلي.

جاء ذلك لتقصيرها في أداء مهام عملها وعدم اتباع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد وكذا عدم اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.