رغم نفي مستشار الرئيس.. مسؤول بالمصل واللقاح يؤكد وصول مصر ذروة كورونا

قال الدكتور أمجد حداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن السلالتين المتواجدتين في مصر من فيروس كورونا هما الأقل حدة وخطورة عن السلالات المتواجدة بأوروبا، مؤكدا أن الفيروس له سلالتين بمصر، وهما الأضعف في السلالات المتواجدة على مستوى العالم.

وأضاف حداد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن انتقال الفيروس من شخص لآخر وتداوله وانتقاله من شخص لآخر يفقده جزء من محتواه الجيني وبروتينه ويضعف الفيروس وتنتهي الذروة ويصبح الفيروس ضعيفا جدا.

وتابع حداد بأن مصر الآن في بداية الذروة، ونستطيع أن نقول أننا في ذروة في حال ثبات الإصابات لمدة 5 أيام ثم يبدأ في الانخفاض مرة أخرى، شارحا أن فيروس كورونا سريع الانتشار ولكن حدته تضعف مع انتقاله من شخص لآخر.

وشدد حداد على أن فيروس كورونا ضعيف الآن عن بدايته في مصر، ولكنه لا يزال شديد الخطورة على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل مازالوا مستثنون من فكرة التعايش لأن مناعتهم ضعيفة ومعرضون للخطر حتى مع ضعف الفيروس.

وكان مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاوية الدكتور محمد تاج الدين، قد نفى في تصريحات سابقة، وصول مصر مرحلة الذروة.