البنك المركزي يدعم مستشفيات المنوفية بـ100 مليون جنيه لمواجهة كورونا

أكد اللواء أبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، دعم القطاع الطبي بالمحافظة بمبلغ 100 مليون جنيه، لشراء أجهزة طبية ومستلزمات لمواجهة أزمة كورونا، وذلك من خلال مبادرة البنك المركزي المصري لدعم أجهزة الدولة في كافة القطاعات لمواجهة الجائحة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ باللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام، ووكيل وزارة الصحة، وعدد من قيادات المحافظة.

واستعرض الاجتماع احتياجات المستشفيات الضرورية بنطاق المحافظة، وتم الاتفاق علي دعم المنظومة بـ4 أجهزة أشعة مقطعية، و500 أسرّة عادية، و40 جهاز تنفس صناعي، وجهازين "c-RM"، و6 أجهزة موجات صوتية، إضافة إلى شراء كافة المستلزمات الطبية والوقائية لتوفير مخزون استراتيجي بكافة المستشفيات بنطاق المحافظة في حدود 10 ملايين جنيه.

وأكد محافظ المنوفية، دعم مستشفيات التكامل بعدد من الأسرّة، والتي من المقرر تخصيصها كمستشفيات عزل لحالات الاشتباه بكورونا، وذلك في مستشفيات "ميت سراج بقويسنا – الخطاطبة البلد بالسادات – العراقية بالشهداء – كفر الخضرة بالباجور – شنشور وشطانوف بأشمون- شنتا الحجر ببركة السبع – تتا بمنوف – زاوية بمم بتلا – البتانون بشبين الكوم"، لضمان تغطية الخدمة الطبية لمصابي كورونا.