مستشار الرئيس ينفي وجود أكثر من نوع كورونا في مصر

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الحكومة توفر التشخيص وأماكن الكشف والعزل والعلاج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن المستشفيات توفر أماكن أكثر كلما زادت الإصابات.

وأوضح تاج الدين أن مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية تشارك في علاج مرضى كورونا وتتيح أماكن لأعداد كبيرة جدا، مضيفًا أن المدن الجامعية دخلت ضمن منظومة العزل مشددًا على وضع الأساليب التشخيصية والعلاجية لاحتواء انتشار الفيروس.

ونفى تاج الدين ما تردد عن وجود أكثر من نوع كورونا في مصر: "مفيش حاجة تثبت ده لحد دلوقتي ويمكن القصة دي جت من وجود حالات شديدة وبسيطة وشديدة جدا وده موجود من الأول".

وأشار تاج الدين إلى أن فيروس كورونا موجود بالفعل ومعروف منذ فترة وتسبب في السارس والالتهاب الرئوي الحاد عام 2004 وتسبب عام 2014 في متلازمة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن كوفيد 19 هو الموجود حاليًا.