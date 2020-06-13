مستشار السيسي: تحاليل pcr تكون إيجابية في 63% من إصابات كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن على المواطن تجنب أماكن التكدس والاهتمام بالنظافة تزامنا مع الفتح التدريجي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، من تقديم الإعلامية سارة حازم: "يجب ارتداء الكمامة أيضًا، لتقليل انتشار المرض، وكلها وسائل إيجابية والناس تستجيب لها".

وحول مسحات pcr، قال مستشار الرئيس إنها إحدى وسائل التشخيص وليست كل الوسائل: "بمعنى إن المريض من الناحية الطبية لما بيروح لدكتور، في 3 أجزاء لتشخيص المرض، الأول هي شكوى المريض، ثم بنعمل مجموعة من الأبحاث وهي كتيرة، ممكن تحاليل كيماوية ودم وأشعة مقطعية على الصدر ومن ضمنها pcr".

وواصل: "تحليل pcr يكون إيجابيا في 63% من الحالات، ولهذا يكرر المريض المسحات، ومن ثم الاعتماد على التشخيص لا يكون كاملًا في المسحة، ولكنه يكون كاملًا إكلينيكيا وأعراضا وكشف طبي وأبحاث أخرى".