بعد انتهاء التقديم.. المستندات المطلوبة للالتحاق بالمدارس اليابانية

أغلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم الكترونيا بالمدارس اليابانية اليوم، ومن المتوقع أن تتواصل المدرسة قريبًا مع الطلاب للاستيفاء المستندات والأوراق المطلوبة.

وتستعرض "الوطن" المستندات المطلوبة من أولياء الأمور في حالة قبول الطفل للالتحاق بالصف الأول الابتدائي في المدارس اليابانية..

المستندات المطلوبة للتقديم في المدارس اليابانية 2020

بطاقة الرقم القومى لولى الأمر سارية.

إثبات محل الإقامة للعنوان الحالى بتاريخ سابق على الإعلان بستة أشهر على الأقل، وذلك في حالة اختلاف محل الإقامة الحالى عن المثبت في بطاقة الرقم القومى.

شهادة ميلاد مميكنة للطفل حديثة الإصدار “لا تزيد عن شهر”.

دفع مقدم المصروفات الدراسية وهو نسبة (10%) من قيمة المصروفات الكاملة.

تبلغ مصروفات المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2020/2021 مبلغ 11650 جنيهاً للطالب تشمل المصروفات المدرسية والكتب ولا تشمل الزى المدرسى.

يتم سداد مبلغ 1000 جنية كمقدم مصروفات لكل الطلبة لا يسترد.

يتم تسليم المدرسة إيصال السداد قبل انتهاء المهلة وإلا سيتم رفض طلب ولى الأمر والانتقال إلى الطفل التالى في قائمة الانتظار ولن يتم إعادة النظر في ملف الطفل مرة ثانية.

لا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب أو الوجبات على مستوى المدارس المصرية اليابانية.

سيقوم ولى الأمر بالتوقيع على إقرار بالعلم والموافقة على قواعد العمل بالمدارس المصرية اليابانية وفى حال رفض ولى الأمر التوقيع على الإقرار سيتم إلغاء طلبه والانتقال إلى الاسم التالى، ويشمل هذه الإقرار ما يلى:

قبول ولى الأمر تطبيق النموذج الياباني (أنشطة التوكاتسو) بكافة أعبائه داخل وخارج المدرسة وما يستلزمه ذلك من وقت أو مهام

قبوله تقديم خدمة تطوعية للمدرسة لمدة عشرين ساعة سنويًّا وفقًا للقواعد التي تضعها المدرسة فى هذا الشأن

سداد المصروفات الدراسية بأقساطها وفق المواعيد والجدول الزمني المحدد لذلك وفى حالة مخالفة ذلك يتم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا دون الحاجة إلى انذار رسمياً