خروح 21 من مستشفى الأقصر العام لتعافيهم من كورونا

أعلن مستشفى الأقصر العام، اليوم السبت، خروج 21 حالة بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد، عقب تحول نتائج تحاليلهم المعملية من إيجابية إلى سلبية.

وقالت إدارة المستشفى، إن المتعافين خضعوا لتحاليل وفحوصات مرتين متتاليتين، بواسطة أجهزة الـ"pcr"، وثبت تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، رغم أن عددًا منهم كان يعاني من أمراض أخرى مزمنة.

ونجح أطباء المستشفى اليوم في إتمام جراحة دقيقة لحالة ثقب بالأمعاء لمريض مصاب بفيروس كورونا، حيث تم عمل فتحة براز خارجية مؤقتة، ويخضع المريض حاليًا للعلاج، وهو بصحة جيدة ويتعافى بعد الجراحة في قسم العناية.

يذكر أن مستشفى الأقصر العام، هي المستشفى الوحيد الذي يقوم بإجراء عمليات العظام والجراحة لحالات الكورونا بالمحافظة.